Україна

Колос у важкій дуелі здолав Ворсклу

Під зливою в Полтаві команда Ярослава Вишняка досягла надзвичайно важливого в стратегічному плані успіху.

Ворскла — Колос, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Ворскла — Колос 0:2

Голи: Безбородько, 53, Велетень, 87



Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Хрипчук, Якубу (Корнієнко, 68) — Нестеренко (Глущенко, 69), Сіссоко — Кане, Челядін (Островський, 80), Мякушко — Ковталюк.



Колос: Фесюн — Ємець, Бондаренко, Бурда, Чорноморець — Мілько — Ільїн, Демченко, Оріховський (Велетень, 80), Топалов (Дорош, 90+2) — Безбородько (Салабай, 74).



Попередження: Педрута, Челядін — Чорноморець, Ємець