Україна
20 квітня 2024, 20:14
Колос у важкій дуелі здолав Ворсклу
Під зливою в Полтаві команда Ярослава Вишняка досягла надзвичайно важливого в стратегічному плані успіху.
Ворскла — Колос, фото УПЛ
20 квітня 2024, 20:14
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ворскла — Колос 0:2
Голи: Безбородько, 53, Велетень, 87
Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Хрипчук, Якубу (Корнієнко, 68) — Нестеренко (Глущенко, 69), Сіссоко — Кане, Челядін (Островський, 80), Мякушко — Ковталюк.
Колос: Фесюн — Ємець, Бондаренко, Бурда, Чорноморець — Мілько — Ільїн, Демченко, Оріховський (Велетень, 80), Топалов (Дорош, 90+2) — Безбородько (Салабай, 74).
Попередження: Педрута, Челядін — Чорноморець, Ємець