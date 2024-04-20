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Ворскла — Колос 0:2
Голи: Безбородько, 53, Велетень, 87

Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Хрипчук, Якубу (Корнієнко, 68) — Нестеренко (Глущенко, 69), Сіссоко — Кане, Челядін (Островський, 80), Мякушко — Ковталюк.

Колос: Фесюн — Ємець, Бондаренко, Бурда, Чорноморець — Мілько — Ільїн, Демченко, Оріховський (Велетень, 80), Топалов (Дорош, 90+2) — Безбородько (Салабай, 74).

Попередження: Педрута, Челядін — Чорноморець, Ємець