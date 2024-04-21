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Керманич Кривбасу прокоментував перемогу над Чорноморцем.

У рамках двадцять п’ятого туру української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас на виїзді здолав одеський Чорноморець.

Чорноморець — Кривбас 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоно-білих" Юрій Вернидуб прокоментував виступ власної команди.

"У Одесі завжди була команда, яка грає дуже непогано, обігрує багатьох лідерів та дарує сюрпризи. Ось і Кривбас у минулому році в 1/8 Кубку України тут поступився, хоча вели в рахунку 1:0.

Сьогодні ж навпаки: вони вигравали, але перемогли ми. Стосовно гри, ми її контролювали. У першому таймі більше грали у тримання м’яча, моментів практично не було. Не було останньої передачі, гострих розрізних передач, тому і не забили.

А ось Чорноморець свій шанс використав: вибіг у контратаку та забив у роздягальню. Я розумів, що потрібні зміни, тому і зробив дві перестановки у складі.

Із замінами вгадали: ледь розпочався другий тайм, як ми зрівняли рахунок. Непогана атака: Хомченовський віддав врозріз, а Луньов класно увійшов у зону та забив. Після цього не зупинились, адже розуміли, що втратили важливі очки у попередніх турах, і тут потрібно тільки перемагати.

За те, що ми продовжували йти вперед, Бог, певно, нас нагородив. Після флангової подачі Задераки непоганий гол забив Бандейра.

Але навіть після цього ми не зупинились та грали тільки вперед. І моментів біля наших воріт я не пам’ятаю, крім одного напівмомента, коли гравець пробивав через себе. Добре, що вдалось набрати три очки. Рухаємось далі.

Гра з Ворсклою вдома: стільки моментів як у цьому матчі у нас не було за два попередніх домашніх разом проти Оболоні і Колосу. Але не змогли забити цей гол. Таке буває. Я розумію хлопців, на них тисне великий тягар відповідальності. Вважаю, ми до сих пір не припиняємо боротьбу за найвищі нагороди. У нас попереду п’ять турів.

Розраховую також на те, що суперники десь також будуть втрачати очки. Щодо гри з Рухом, то вони грають у той же футбол, що і Чорноморець. Теж ми забили першими, але пропустили в кінці. Розумів, що сьогодні ніяк не можна губити очки, адже тоді могли втратити все, що заробили упродовж 24 турів до цього. Дякую Богу, все вийшло сьогодні.

Прінс та Вакулко? Не тільки вони сьогодні не грали. Також Іліч, Кліщук, інші. У них мікротравми. Дуже розраховую на те, що вони відновляться до гри з Металістом 1925", — заявив український фахівець.

У наступному турі криворізький Кривбас прийматиме харківський Металіст 1925.