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Керманич Чорноморця прокоментував поразку від Кривбасу.

Одеський Чорноморець у рамках двадцять п’ятого туру української Прем’єр-ліги поступився криворізькому Кривбасу на власному полі.

Чорноморець — Кривбас 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "моряків" Роман Григорчук прокоментував виступ власної команди.

"Немає нічого дивного в тому, що нашу гру вивчаються суперники. Ми вивчаємо, нас вивчають…

Постійно треба щось змінювати, але не розумію, як ваше питання стосується сьогоднішнього матчу. Якщо ви маєте на увазі нашу гру в атаці, то, звісно, треба забивати більше, і тоді результат буде кращим.

Зараз мене найбільше турбує наша атака. Треба реалізовувати моменти, які створюємо. Також ми сьогодні втрачали багато необов’язкових м’ячів у простих ситуаціях. Допускали помилки навіть при обробці м’яча. Команда, яка хоче вигравати, повинна грати попереду сильніше.

Не хотів би когось критикувати. Так вийшло, що голи в останніх матчах залітали з-під Салюка. Навпаки хотів би його підтримати, адже він — молодий футболіст. У нього все буде добре. Так складається, що навесні ми жоден матч не зіграли тим складом, яким би хотіли. Коли випадає будь-який гравець, ми це відчуваємо.

Щодо Альваренги, то в нього проходить процес тактичної адаптації. Подивимось, що буде далі. Бойчук? Нічого не можу вам сказати щодо його повернення. Найближчим часом розпочне тренуватись.

По Гомесу та Арсичу приблизно однакова ситуація. Вони не грали довгий час, тому ми їх готували фізично. Арсич днів десять назад мав травму, а Гомес зараз має пошкодження. Потрібен час", — заявив український фахівець.

У наступному турі одеський Чорноморець гостюватиме в закарпатського Миная.