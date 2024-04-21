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Захисник Кривбасу прокоментував перемогу над Чорноморцем.

У рамках двадцять п’ятого туру української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас на виїзді здолав одеський Чорноморець.

Чорноморець — Кривбас 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "червоно-білих" Рафаель Бандейра прокоментував виступ власної команди.

"Це була чудова гра. Ми були емоційно згуртовані з командою. У першому таймі рахунок був не на нашу користь — 0:1. Проте ми — Кривбас, а це — команда з характером, як результат, ми здобули вольову перемогу.

До перерви Чорноморець добре пресингував. Але ми намагалися контролювати м’яч. Проте все ж таки пропустили контратаку наприкінці тайму.

У перерві Юрій Вернидуб вказав на наші помилки та як треба налаштував нас на другий тайм. І ми зробили те, чого він від нас вимагав: перевернули гру та забили два голи.

Загалом, обговорили недоліки в нашій грі. Усе ж у першій половині ми грали добре, навіть не дивлячись на те, що пропустили. Тренер попросив продовжувати грати у свій футбол, але додати більше характеру.

Це був мій перший гол в УПЛ за Кривбас. Це була чудова гра для мене, тим паче, я забив. Але, найважливіше, що ми отримали плюс три очки, щоб далі продовжувати боротися за найвищі місця в турнірній таблиці.

Завжди важливо перемагати. Незважаючи на те, що у минулих турах втратили чотири очки. Ми продовжували плідно працювати впродовж цього тижня — і ось є результат", — заявив португальський виконавець.

У наступному турі криворізький Кривбас прийматиме харківський Металіст 1925.