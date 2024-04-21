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Півзахисник сказав, що черкаському клубу була дуже потрібна ця звитяга.

Правий півзахисник ЛНЗ Сергій Шестаков поділився емоціями після домашньої зустрічі з Вересом та очікуваннями від виїзного матчу проти Олександрії, передає офіційний сайт УПЛ.

Гравець черкаського клубу відповів, в якому моральному та фізичному стані команда перебуває після звитяги над Вересом (1:0) у 24 турі.

"Емоції у нас позитивні, тому що нарешті здобули перемогу. У нас до того були нічиї та поразки, тому перемога була дуже потрібна. Ми трохи змінили свій стан, трохи підтягнулися до середини. Ну, і для команди, в моральному сенсі, ця перемога зіграла хорошу роль", — сказав Шестаков.

Півзахисник раніше виступав за Верес, але зазначив, що великої ностальгії під час зустрічі з колишнім клубом у нього не було.

"Є хлопці, яких я добре знаю за спільними виступами, був радий з ними побачитись. Але загалом, у мене було більше мотивації показати себе. У Вересі я мав не найкращий час у своїй кар'єрі, відтак був мотивований бути корисним для своєї нинішньої команди", — пояснив 34-річний гравець.

Шестаков відзначив важливість підтримки вболівальників на трибунах.

"Хочу сказати, що футбол із вболівальниками має зовсім інший характер. Ми добре чули в матчі з Вересом дітей, які разом із ультрас активно підтримували нас. І це дійсно додає сил. Вболівальники — це дуже великий плюс для футболу загалом, а для команди — це взагалі чудово", — сказав він.

Досвідчений гравець поділився, що у ЛНЗ дивилися матч Олександрії проти Динамо.

"Олександрія — дуже добра команда, вони саме грають у футбол, а не б'ють м'яч вперед на боротьбу. Це більше тактична команда, яка багато грає у комбінації, рухають м'яч переважно низом. Це ще домашня гра для них, тому нам буде дуже нелегко. Налаштовуємося по-бойовому", — зазначив Шестаков.

Він також відповів, яке місце у турнірній таблиці задовольнить черкаський колектив за підсумками сезону.

"У найближчому майбутньому буде видно. Але якщо ми посядемо місце на дві позиції вище за поточну, то це буде хороший результат для нашої команди. У першому колі ми видали більш-менш гарну гру, а навесні втратили чимало очок. Відтак, якщо наздоженемо втрачене, то, на мою думку, будуть задоволені усі: і президент, і тренери, і ми", — вважає півзахисник.

Нагадаємо, матч Олександрія — ЛНЗ відбудеться сьогодні, 21 квітня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією зустрічі на нашому сайті.