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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та житомирське Полісся.

Київське Динамо та житомирське Полісся зіграють на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського в рамках двадцять п'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Олександр Шовковський, після перемоги над закарпатським Минаєм (3:1), використав із перших хвилин Михавка та Вівчаренка до лінії захисту, тоді як Ярмоленко та Шапаренко повернуться до центральної вісі.

Сергій Шищенко, на тлі перемоги над ковалівським Колосом (1:0), залучив до стартового складу Михайліченка на лівому фланзі оборони, тоді як Кушніренко повернеться до опорної зони.

Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Вівчаренко — Андрієвський — Ярмоленко, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Нещерет, Шепелєв, Караваєв, Супряга, Дячук, Діалло, Сирота, Царенко, Біловар, Дубінчак, Беніто, Пономаренко.



Полісся: Кудрик — Тейлор, Чоботенко, Кравець, Михайліченко — Крушинський, Кушніренко — Козак, Мустафаєв, Назаренко — Луїфер.

Запасні: Бойко, Поспєлов, Таллес Коста, Фортюне, Смоляков, Петряк, Шабанов, Іванов, Чечер, Раско.



Гра Динамо Київ — Полісся почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.