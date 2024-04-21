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Форвард Динамо Владислав Ванат прокоментував перемогу над Поліссям (3:0) у рамках 25-го туру УПЛ.

Динамо здолало Полісся в матчі УПЛ — 3:0. Нападник киян Владислав Ванат прокоментував підсумковий результат.

Настрій хороший, тому що хотілося обіграти цього суперника, і на полі ми повністю переграли їх. Вийшли на гру з максимальним настроєм, усе вдавалося – тому досягли впевненої перемоги.

Мій гол? Я побачив, що м’яч у Ярмоленка, і, знаючи вміння Андрія віддати класну передачу, побіг у зону. У підсумку так і сталося – я отримав хороший пас, вийшов віч-на-віч із голкіпером та переграв його.

В принципі, ми весь матч відіграли в одному ритмі, тому не можу сказати, що вилучення у суперника якось позначилося саме на нашій грі. Сьогодні ми добре налаштувалися на гру й легко все давалося. Було б добре, якби на кожен матч ми так налаштовувалися", — сказав Ванат.

Звіт про матч Динамо — Полісся читайте на Football.ua.