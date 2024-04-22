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Півзахисник Динамо прокоментував перемогу над Поліссям.

Київське Динамо в двадцять п’ятому турі української Прем’єр-ліги переграло житомирське Полісся в домашньому поєдинку.

Динамо Київ — Полісся 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Віталій Буяльський прокоментував виступ власної команди.

"Настрій завжди хороший, коли перемагаєш. Особливо такого суперника, який більше говорить, аніж грає. Тому перемогти сьогодні було вдвічі приємніше.

До гри спілкувався з Бойком та Шабановим. Видно неозброєним оком, що без Артема в захисті команда грає гірше, ніж коли він на полі.

Певна річ, що хотіли взяти реванш за поразку в першому колі. Сьогодні виходили на поле з подвійною мотивацією, оскільки в першій грі так склалися обставини, що ми програли.

Але зараз у них змінилася лінія захисту, не грає той же Шабанов. Коли він грав у попередній грі, нам було набагато важче. Тож я здивований, що він не грав сьогодні.

Після тієї гри в Житомирі чимало було сказано десь на емоціях. Це було адресовано більше молодим футболістам. Напевно, удалось достукатися до них. Усі ми зробили висновки, будемо виправляти припущені помилки.

Я був у лазареті півтора місяці, зовсім без тренувань. Працюю лише останні 10 днів, тому ще потрібно допрацьовувати та набирати кондиції", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо гостюватиме в дніпровського Дніпра-1.