Півзахисник Динамо прокоментував перемогу над Поліссям.
Віталій Буяльський, фото ФК Динамо Київ
22 квітня 2024, 09:40
Київське Динамо в двадцять п’ятому турі української Прем’єр-ліги переграло житомирське Полісся в домашньому поєдинку.
Динамо Київ — Полісся 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Віталій Буяльський прокоментував виступ власної команди.
"Настрій завжди хороший, коли перемагаєш. Особливо такого суперника, який більше говорить, аніж грає. Тому перемогти сьогодні було вдвічі приємніше.
До гри спілкувався з Бойком та Шабановим. Видно неозброєним оком, що без Артема в захисті команда грає гірше, ніж коли він на полі.
Певна річ, що хотіли взяти реванш за поразку в першому колі. Сьогодні виходили на поле з подвійною мотивацією, оскільки в першій грі так склалися обставини, що ми програли.
Але зараз у них змінилася лінія захисту, не грає той же Шабанов. Коли він грав у попередній грі, нам було набагато важче. Тож я здивований, що він не грав сьогодні.
Після тієї гри в Житомирі чимало було сказано десь на емоціях. Це було адресовано більше молодим футболістам. Напевно, удалось достукатися до них. Усі ми зробили висновки, будемо виправляти припущені помилки.
Я був у лазареті півтора місяці, зовсім без тренувань. Працюю лише останні 10 днів, тому ще потрібно допрацьовувати та набирати кондиції", — заявив український виконавець.
У наступному турі київське Динамо гостюватиме в дніпровського Дніпра-1.