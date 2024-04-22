Захисник Динамо прокоментував перемогу над Поліссям.
Тарас Михавко, фото ФК Динамо Київ
22 квітня 2024, 10:00
У двадцять п’ятому турі української Прем’єр-ліги київське Динамо переграло житомирське Полісся в домашньому поєдинку.
Динамо Київ — Полісся 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри захисник "біло-синіх" Тарас Михавко прокоментував виступ власної команди.
"Головне, що виграли, удавалось багато чого. Були помилки, але вони завжди бувають. Будемо старатися їх виправляти. Але сьогодні домоглися хорошого результату — забили три м’ячі, не пропустили у свої ворота, тому всі задоволені. Думаю, гра також сподобалася й уболівальникам.
Лише позитивні емоції після матчу. Я граю в Динамо, де мріють виступати багато футболістів. Я працював, відновлювався, і, слава Богу, нарешті вдалось повернутись на поле.
Думаю, що сьогодні ми добре відіграли в захисті, оскільки провели матч "на нуль". Можливо, є якісь незначні помилки, але проаналізуємо їх і не будемо припускатись у інших матчах.
Ми також усі працюємо над реалізацією, бо кожен хоче забивати. Але головне, що виграли й зіграли на нуль, тому, думаю, ніхто не засмучується, якщо саме йому не вдалося забити.
Це футбол, і всі стараються викладатися на максимум. Можливо, у дечому гра була надмірно жорсткою, але головне, що обійшлось без травм", — заявив український виконавець.
У наступному турі київське Динамо гостюватиме в дніпровського Дніпра-1.