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Захисник Динамо прокоментував перемогу над Поліссям.

У двадцять п’ятому турі української Прем’єр-ліги київське Динамо переграло житомирське Полісся в домашньому поєдинку.

Динамо Київ — Полісся 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "біло-синіх" Тарас Михавко прокоментував виступ власної команди.

"Головне, що виграли, удавалось багато чого. Були помилки, але вони завжди бувають. Будемо старатися їх виправляти. Але сьогодні домоглися хорошого результату — забили три м’ячі, не пропустили у свої ворота, тому всі задоволені. Думаю, гра також сподобалася й уболівальникам.

Лише позитивні емоції після матчу. Я граю в Динамо, де мріють виступати багато футболістів. Я працював, відновлювався, і, слава Богу, нарешті вдалось повернутись на поле.

Думаю, що сьогодні ми добре відіграли в захисті, оскільки провели матч "на нуль". Можливо, є якісь незначні помилки, але проаналізуємо їх і не будемо припускатись у інших матчах.

Ми також усі працюємо над реалізацією, бо кожен хоче забивати. Але головне, що виграли й зіграли на нуль, тому, думаю, ніхто не засмучується, якщо саме йому не вдалося забити.

Це футбол, і всі стараються викладатися на максимум. Можливо, у дечому гра була надмірно жорсткою, але головне, що обійшлось без травм", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо гостюватиме в дніпровського Дніпра-1.