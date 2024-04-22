Керманич Динамо прокоментував перемогу над Поліссям.
Олександр Шовковський, фото ФК Динамо Київ
22 квітня 2024, 10:10
Київське Динамо напередодні в двадцять п’ятому турі української Прем’єр-ліги переграло житомирське Полісся в домашньому поєдинку.
Динамо Київ — Полісся 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський прокоментував виступ власної команди.
"Вітаю вболівальників Динамо з перемогою. Дякую нашим захисникам і захисницям за можливість проводити чемпіонат. Ми здобули важливі три очки. Рухаємось далі, для нас нічого не закінчено. Ми налаштовуємось на кожну гру як на фінальну.
Я завжди прагну, аби гравці по максимуму виконували наші домовленості, аби вони тактично правильно перебудовувались, технічно правильно виконували дії. Це такий процес, який просто не може бути абсолютно досконалим. Завжди є моменти, які можна покращувати.
Але сьогодні нам дуже багато що вдавалося, і я дякую хлопцям за їх ставлення, мотивацію, дисципліну, яку вони протягом усієї гри демонстрували. Це приємні моменти, після яких ти отримуєш задоволення від тієї роботи, яку виконуєш. Тому я подякував гравцям за цю гру.
Завтра вони отримали вихідний день. Але в нас дуже насичений графік, тому ті, хто не брали участі в грі або вийшли на заміну, зараз, після гри, роблять невелику бігову роботу. Післязавтра команда збирається на базі, ми будемо готуватися до наступного матчу.
Те, що відбулось у минулому, те там і залишилось — нас не цікавить. Ми розглядаємо кожного суперника з точки зору їх тактичних дій, взаємодій, переміщення, організації гри в обороні та атаці, виконання стандартних моментів. По цих показниках ми готуємось до кожного суперника окремо.
А те, що було — це вже історія, вона залишиться з нами, хочемо ми цього чи ні. Але ми не можемо дивитись у минуле і хвилюватися з приводу тих подій, які вже відбулися. Ми прагнемо дивитись уперед, не стоячи спиною до свого майбутнього.
Бражко? Як я казав раніше, він захворів. На сьогоднішній день він навіть ще не приступив до тренувань. Але його стан більш-менш стабілізувався, тож я сподіваюсь, що з вівторка він вже почне готуватися. Щоправда, поки не знаю у якому режимі — індивідуальному чи з командою. Буде видно, забігати наперед поки немає сенсу", — заявив український фахівець.
У наступному турі київське Динамо гостюватиме в дніпровського Дніпра-1.