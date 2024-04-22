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Керманич Динамо прокоментував перемогу над Поліссям.

Київське Динамо напередодні в двадцять п’ятому турі української Прем’єр-ліги переграло житомирське Полісся в домашньому поєдинку.

Динамо Київ — Полісся 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський прокоментував виступ власної команди.

"Вітаю вболівальників Динамо з перемогою. Дякую нашим захисникам і захисницям за можливість проводити чемпіонат. Ми здобули важливі три очки. Рухаємось далі, для нас нічого не закінчено. Ми налаштовуємось на кожну гру як на фінальну.

Я завжди прагну, аби гравці по максимуму виконували наші домовленості, аби вони тактично правильно перебудовувались, технічно правильно виконували дії. Це такий процес, який просто не може бути абсолютно досконалим. Завжди є моменти, які можна покращувати.

Але сьогодні нам дуже багато що вдавалося, і я дякую хлопцям за їх ставлення, мотивацію, дисципліну, яку вони протягом усієї гри демонстрували. Це приємні моменти, після яких ти отримуєш задоволення від тієї роботи, яку виконуєш. Тому я подякував гравцям за цю гру.

Завтра вони отримали вихідний день. Але в нас дуже насичений графік, тому ті, хто не брали участі в грі або вийшли на заміну, зараз, після гри, роблять невелику бігову роботу. Післязавтра команда збирається на базі, ми будемо готуватися до наступного матчу.

Те, що відбулось у минулому, те там і залишилось — нас не цікавить. Ми розглядаємо кожного суперника з точки зору їх тактичних дій, взаємодій, переміщення, організації гри в обороні та атаці, виконання стандартних моментів. По цих показниках ми готуємось до кожного суперника окремо.

А те, що було — це вже історія, вона залишиться з нами, хочемо ми цього чи ні. Але ми не можемо дивитись у минуле і хвилюватися з приводу тих подій, які вже відбулися. Ми прагнемо дивитись уперед, не стоячи спиною до свого майбутнього.

Бражко? Як я казав раніше, він захворів. На сьогоднішній день він навіть ще не приступив до тренувань. Але його стан більш-менш стабілізувався, тож я сподіваюсь, що з вівторка він вже почне готуватися. Щоправда, поки не знаю у якому режимі — індивідуальному чи з командою. Буде видно, забігати наперед поки немає сенсу", — заявив український фахівець.

У наступному турі київське Динамо гостюватиме в дніпровського Дніпра-1.