Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють закарпатський Минай та львівський Рух.

Закарпатський Минай та львівський Рух зіграють поміж собою в рамках двадцять п'ятого туру української Прем'єр-ліги на Минай-Арені.

Желько Любенович, після поразки від київського Динамо (1:3), залучив до стартового складу Кемкіна до рамки воріт, тоді як Піддубний та Чуєв гратимуть у лінії захисту, Семотюк розташується в трикутнику в центрі поля, а Ременяк та Устименко гратимуть у атаці.

Віталій Пономарьов, на тлі нічиєї проти криворізького Кривбасу (1:1), використав із перших хвилин Квасницю праворуч в атаці.

Минай: Кемкін — Кисіль, Скиба, Піддубний, Чуєв — Кораблін, Семотюк, Петько — Ременяк, Устименко, Вакула.

Запасні: Бандура, Росул, Нємчанінов, Вітенчук, Воробчак, Гунічев, Тищук, Демиденко, К. Попов, Матюшенко.



Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Холод, Роман — Пастух, Дідик, Таллес — Квасниця, Федор, Плюман.

Запасні: Герета, Бойко, Лях, Карабін, Притула, Руніч, Підгурський.



Гра Минай — Рух почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.