Україна

Головний тренер Руха Віталій Пономарьов прокоментував нічию з Минаєм (1:1) у 25-му турі УПЛ.

Минай та Рух розписали мирову у матчі УПЛ — 1:1. Після гри наставник львів'ян Віталій Пономарьов прокоментував результат зустрічі.

"Щоб перемагати в таких матчах, треба забивати голи. Сьогодні дався взнаки все-таки досвід футболістів наших, тому що більш холоднокровніше треба грати в таких моментах. Але ми рухаємося далі. На мою думку, команда зіграла хорошу гру.

Звичайно, хотілося перемогти, все для цього хлопці робили, але на сьогодні ми – претенденти на єврокубки. У нас такого завдання не було, але раз ми сьогодні там – звичайно, це також на хлопців десь психологічно тисне, треба грати останні тури на результат. Вони до того не готові на сьогодні.

Звичайно, що суперники зараз налаштовуються по-особливому на нас, але я ще раз кажу: щоб грати на результат, треба бути готовим до цього. Треба мати певний досвід, майстерність певну.

На сьогодні, ще раз кажу, дуже серйозний крок уперед наша команда зробила, але щоб боротися за результат, треба мати запас", – сказав Пономарьов.