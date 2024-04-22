Німеччина

Німецький фахівець скориш за все візьме річну відпустку.

Керівництво мюнхенської Баварії хоче призначити Юргена Клоппа, який по закінченню цього сезону покине Ліверпуль, головним тренером клубу влітку 2025 року. Про це повідомляє focus.de.

За інформацією джерела, Баварії потрібно знайти того, хто відпрацює на тренерському містку команди сезон-2024/2025. Повідомляється, що тимчасовим наставником "рекордмайстер" може стати колишній тренер "баварців" та збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік.

Наразі Баварія йде на другому місці у німецькій Бундеслізі, набравши 66 очок після 30 зіграних турів. Також "ротен" вийшли у півфінал Ліги чемпіонів, де гратимуть з мадридським Реалом.

Раніше повідомлялося, що коуч Астон Вілли Унаї Емері є головним кандидатом на посаду керманича Баварії.