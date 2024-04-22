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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та луганська Зоря.

Донецький Шахтар та луганська Зоря зіграють поміж собою в рамках двадцять п'ятого туру української Прем'єр-ліги на Арені Львів.

Маріно Пушич, після матчу проти того ж суперника кілька днів тому (3:1), залучив до стартового складу Гочолеішвілі на правому фланзі оборони, тоді як Невертон гратиме ліворуч у півзахисті, а Траоре розташується на вістрі атаки.

Юрій Коваль, у свою чергу, використав із перших хвилин Жана Клода в центрі оборони, тоді як Хахльов та Дришлюк гратимуть у опорній зоні, а Ндур розташується на вістрі атаки.

Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Азарові — Криськів — Швед, Бондаренко, Судаков, Невертон — Траоре.

Запасні: Рудько, Твардовський, Лемкін, Педріньйо, Міроші, Ракіцький, Степаненко, Егіналду, Назарина, Марлон, Кевін, Сікан.



Зоря: Сапутін — Бутко, Башич, Жан Клод, Вантух — Хахльов, Дришлюк — Кирюханцев, Яцик, Антюх — Ндур.

Запасні: Мацапура, Турбаєвський, Бугай, Мічін, Мишньов, Горбач, Слесар, Волошин, Жуніньйо.



Гра Шахтар — Зоря почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.