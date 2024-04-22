Україна

Післяматчевий коментар нападника Руху Ярослава Карабіна.

Минай та Рух розписали мирову у матчі УПЛ — 1:1. Після гри нападник "жовто-чорних" Ярослав Карабін прокоментував результат зустрічі.

"Коли я виходив на поле, то потрібно було більше загострювати гру в атаці, бити по воротах і, найголовніше, спробувати забити гол. Моментів було більш ніж достатньо, але ми не змогли їх реалізувати. Мабуть, не вистачило удачі.

Минай добре оборонявся і хотів зберегти цей результат. Прикро, що нам не вдалося забити другий гол та здобути перемогу, адже по такій грі ми заслуговували на більше. Та слід відзначити і суперника, бо Минай багато і якісно боровся за цю нічию і їм це вдалось.

На останніх хвилинах Рух міг вирвати перемогу, коли Таллес вийшов віч-на-віч – думав, вже зараз побіжимо радіти. Втім голкіпер вдало зіграв у тому епізоді і врятував Минай, прочитавши ситуацію. Водночас закарпатці вибігли в небезпечну контратаку і тут вже слід подякувати Дмитру Ледвію, що він якісно діяв у тому моменті", — сказав Карабін.