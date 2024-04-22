Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 22 квітня 2024 року.

Минай зіграв унічию проти Руху в 25-му турі УПЛ — 1:1. На гол Петька відповів своїм влучним ударом Квасниця.

У наступному турі закарпатський Минай прийматиме одеський Чорноморець, тоді як львівський Рух удома зіграє проти рівненського Вересу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Минай — Рух у 25 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Минай — Рух 1:1

Голи: Петько, 69 — Квасниця, 77



Минай: Кемкін — Кисіль (Воробчак, 83), Скиба, Піддубний, Чуєв — Кораблін, Семотюк (Вітенчук, 78), Петько — Ременяк (Гунічев, 62), Устименко, Вакула.



Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Холод, Роман — Пастух, Дідик (Карабін, 70), Таллес — Квасниця, Федор, Плюман (Руніч, 70).



Попередження: Кисіль, Петько — Федор, Плюман