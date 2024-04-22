Україна

Тренер луганської Зорі Младен Бартулович — про гру проти Шахтаря.

Зоря поступилась Шахтарю в матчі УПЛ — 1:2. Після гри асистент головного тренера Младен Бартулович підбив підсумки матчу.

"Наша команда провела дуже гарний матч. В нас були проблеми зі складом. Не мали змогу грати Герреро, Батагов, Джордан, Чурко, Боль. Але ми зіграли непоганий поєдинок. Трохи не вистачило в кінці. Можливо фарту, майстерності", — сказав Бартулович.

Шахтар — Зоря 2:1 Відео голів та огляд матчу.