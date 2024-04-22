Тренер луганської Зорі Младен Бартулович — про гру проти Шахтаря.
МЛАДЕН БАРТУЛОВИЧ, ФОТО ЗОРЯ
22 квітня 2024, 22:07
Зоря поступилась Шахтарю в матчі УПЛ — 1:2. Після гри асистент головного тренера Младен Бартулович підбив підсумки матчу.
"Наша команда провела дуже гарний матч. В нас були проблеми зі складом. Не мали змогу грати Герреро, Батагов, Джордан, Чурко, Боль. Але ми зіграли непоганий поєдинок. Трохи не вистачило в кінці. Можливо фарту, майстерності", — сказав Бартулович.
Шахтар — Зоря 2:1 Відео голів та огляд матчу.