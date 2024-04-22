Італія

Римляни зазнали болючої поразки.

У матчі 33-го туру Серії А Рома приймала Болонью на Стадіо Олімпіко.

На перерву команди пішли за комфортної переваги Болоньї — Ель-Аззузі забив та асистував Зіркзе. Після перерви Азмун скоротив відставання "вовків", проте Салемакерс з передачі того ж таки Зіркзе встановив остаточний рахунок в матчі — 3:1.

Болонья відірвалась від Роми на 7 очок, маючи на одну гру більше. Втім, римляни залишились в зоні Ліги чемпіонів, адже в новому сезоні Італія делегує на найпрестижніший турнір Європи 5 команд.

Рома — Болонья 1:3

Голи: Азмун, 56 - Ель Аззузі, 14, Зіркзе, 45, Салемакерс, 65

Рома: Свілар — Челік (Карсдорп, 52), Манчіні, Льоренте, Анхеліньйо (Спінаццола, 52) — Крістанте, Паредес, Пеллегріні — Дібала, Абрагам (Азмун, 52), Ель Шаараві (Бальданці, 70)

Болонья: Скорупські — Пош, Беукема, Калафіорі (Фаббіан, 80), Лукумі — Ебішер, Фройлер, Ель Аззузі (Урбанські, 77) — Ндоє, Зіркзе, Салемакерс

Попередження: Паредес, Анхеліньйо, Пеллегріні, Шаараві, Льоренте — Зіркзе, Фройле