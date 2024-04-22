Римляни зазнали болючої поразки.
Рома - Болонья, gettyimages
22 квітня 2024, 21:33
У матчі 33-го туру Серії А Рома приймала Болонью на Стадіо Олімпіко.
На перерву команди пішли за комфортної переваги Болоньї — Ель-Аззузі забив та асистував Зіркзе. Після перерви Азмун скоротив відставання "вовків", проте Салемакерс з передачі того ж таки Зіркзе встановив остаточний рахунок в матчі — 3:1.
Болонья відірвалась від Роми на 7 очок, маючи на одну гру більше. Втім, римляни залишились в зоні Ліги чемпіонів, адже в новому сезоні Італія делегує на найпрестижніший турнір Європи 5 команд.
Рома — Болонья 1:3
Голи: Азмун, 56 - Ель Аззузі, 14, Зіркзе, 45, Салемакерс, 65
Рома: Свілар — Челік (Карсдорп, 52), Манчіні, Льоренте, Анхеліньйо (Спінаццола, 52) — Крістанте, Паредес, Пеллегріні — Дібала, Абрагам (Азмун, 52), Ель Шаараві (Бальданці, 70)
Болонья: Скорупські — Пош, Беукема, Калафіорі (Фаббіан, 80), Лукумі — Ебішер, Фройлер, Ель Аззузі (Урбанські, 77) — Ндоє, Зіркзе, Салемакерс
Попередження: Паредес, Анхеліньйо, Пеллегріні, Шаараві, Льоренте — Зіркзе, Фройле