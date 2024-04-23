Форвард "біло-синіх" поділився своїми думками після продовження контракту.
Владислав Ванат, ФК Динамо Київ
23 квітня 2024, 08:40
Нападник київського Динамо Владислав Ванат прокоментував новину про продовження свого контракту з "біло-синіми", який тепер розрахований до літа 2027 року.
"Контракт підписано на три роки. Я дуже радий продовжити співпрацю з рідним клубом, буду намагатися робити на футбольному полі усе від мене залежне, щоб прославляти Динамо.
Були тривалі переговори, і їхнє успішне завершення – це результат роботи обох сторін. Задоволений, що нарешті це сталося. Певна група людей брала участь у цих переговорах – і все вийшло.
Мабуть, усі діти хочуть грати за Динамо, і я не виняток. Усе життя мріяв грати у цій команді, і зараз у мене це виходить.
Вважаю, що кожен, хто виходить на футбольне поле, добросовісно виконує свою роботу, і за це отримує винагороду. Головне – не зупинятися.
Внутрішнє задоволення від нинішнього рівня? Якщо ти повністю задоволений чимось, то потрібно закінчувати з цією справою. Я ще не повністю задоволений, і як вже казав, у футболі мені ще є, куди рости.
Звісно, хочеться, щоб сезон тривав якомога довше, хочеться поїхати на чемпіонат Європи та грати там за національну команду. Докладаю усіх зусиль в іграх за Динамо, щоб бути в обоймі на Євро у складі збірної", — наводить слова Ваната прес-служба клубу.
Нинішнього сезону Ванат провів 26 поєдинків, у яких забив 12 голів та віддав 10 гольових передач.