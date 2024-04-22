Кияни розраховують на молодого нападника.
Ванат, Динамо
22 квітня 2024, 19:28
Київське Динамо оголосило про продовження контракту з нападником Владиславом Ванатом.
Відповідно до нової угоди, футболіст виступатиме за «біло-синіх» до 30 червня 2027 року.
Владислав дебютував за першу команду "біло-синіх" в матчі останнього туру чемпіонського для динамівців сезону УПЛ 2020/2021 проти «Колоса» (3:0), замінивши наприкінці гри Артема Бєсєдіна.
Загалом футболіст провів більше 70 матчів за "біло-синіх" у всіх турнірах. У минулому сезоні він став найкращим бомбардиром команди в УПЛ, забивши 12 м’ячів, а в поточному лідирує в бомбардирському рейтингу всього чемпіонату — 12 голів у 23-х матчах.