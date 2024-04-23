Україна

Андрій Шевченко вбачає в Георгію Судакові великий талант.

Президент УАФ Андрій Шевченко, який свого часу грав в Серії А та АПЛ, вважає, що півзахисник Шахтаря Георгій Судаков досягне успіху в цих чемпіонатах.

"Судаков — дуже цікавий гравець. Він динамічний футболіст, який може грати на декількох позиціях. Вперше я покликав його 3 роки тому до збірної. Він великий талант, який може досягти успіху, якщо піде грати в Серію А або АПЛ", — вважає Шевченко.

Раніше повідомлялося, що у підписання Георгія Судакова дуже зацікавлений лондонський Тоттенгем — оцінка селекційної служби "шпор" прийшла до висновку, що українець ідеально підходить для системи Анге Постекоглу.