Україна

35-річний футболіст з літа 2022 року залишається без клубу.

Колишній півзахисник донецького Шахтаря Дентіньо найближчим часом стане гравцем бразильського Амазонасу. Про це повідомляє Globo.

За інформацією джерела, 35-річний футболіст підписав контракт з клубом із бразильської Серії Б до кінця 2024 року.

Також наголошується, що Дентіньо вже тиждень тренується у команді. Також він був присутній на матчі першого туру чемпіонату проти Спорт Ресіфі (2:3).

Нагадаємо, Дентіньо перебуває у статусі вільного агента з кінця 2022 року, коли залишив Сеару.

Додамо, що Дентіньо виступав у складі "гірників" з 2011 по 2021 роки.