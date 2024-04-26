Україна

Тренер Миная висловив думку стосовно матчу УПЛ.

Головний тренер Миная Желько Любенович розповів щодо нічийного матчу з Рухом. На гол Сергія Петька відповів Ілля Квасниця.

"Дякую хлопцям за гру, вони показали, що є справжніми чоловіками", — цитує Желько офіційний сайт клубу.

"Гордий, що маю таких футболістів. Гарну гру показали з сильним суперником. Це дорогого вартує. Могли програти, могли і виграти. Але нічия є нічия – закономірний результат. Рухаємося далі.

У команди взагалі немає сил ні радіти, нічого.. витратили багато сил на полі. Сказав хлопцям, щоб забули про цей матч, підняли голову та йшли далі. З такою грою у нас є шанси залишитися в УПЛ".

Зараз Минай знаходиться на 16 місці в таблиці.