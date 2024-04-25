Україна

Головний тренер Руху розповів про підготовку до матчу з Вересом.

Рух готується до матчу УПЛ проти Вереса. Напередодні головний тренер львів'ян Віталій Пономарьов висловився про матч з рівнянами.

"Ми вивчали як грає Верес. Це дуже організована команда, яка демонструє непогану гру в другому колі. Рівняни добре діють у перехідних фазах і Рух повинен бути готовим до цього.

Зараз у чемпіонаті немає прохідних матчів, тому на нас очікує серйозний поєдинок. Команда тренується у своєму звичному режимі, адже до кожної гри ми готуємось дуже відповідально.

На тренуваннях гравці індивідуально та командно працюють над завершенням атак та ударами. Проте також слід зважати на те, що все залежить від майстерності та холоднокровності футболіста, а все це приходить з досвідом.

Я можу висловити претензії гравцям лише тоді, коли вони не викладаються на полі. Водночас я ніколи не сваритиму футболіста за технічний брак. В попередній грі з Минаєм свої моменти не реалізували одні з кращих наших атакувальних гравців, які добре себе проявляють у цьому компоненті гри – таке трапляється і нічого страшного у цьому немає", — сказав Пономарьов.

Матч Рух — Верес відбудеться 27 квітня, початок о 18:00.