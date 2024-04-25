Обидва матчі відбудуться на стадіоні Лівий берег.
ФК Чорноморець
25 квітня 2024, 19:47
Одеський Чорноморець на своєму офіційному сайті оголосив про перенесення місця проведення одразу двох поєдинків УПЛ із донецьким Шахтарем.
Матчі 12 та 27 туру української Прем'єр-ліги пройдуть на стадіоні Лівий берег під Києвом.
Перша зустріч відбудеться 1 травня о 13:00 за Києвом, а друга — 5 травня о 18:00.
"Ініціатор перенесення ігор Чорноморець. Ми вдячні керівництву донецького клубу, що в цьому питанні пішли нам на зустріч.
Причина зміни місця проведення ігор — складна логістика, що не сприяє якісній підготовці футболістів напередодні відповідальних матчів на фінішній прямій чемпіонату. Одеська команда за попереднім розкладом мала б таку мапу футбольних зустрічей: Ужгород — Одеса — Львів. Протягом 10 днів на команду чекали б майже 60 годин подорожей потягом.
Тому з міркувань ефективної і зручної логістики Чорноморець вирішив вступити в перемовини з суперником і прийшов до важливої згоди. За обопільним рішенням клубів організацією продажу квитків візьме на себе Шахтар. Всі залучені з продажу квитків кошти будуть направлені на підтримку Збройних сил України", – йдеться в повідомленні "моряків".
Після 24 ігор Шахтар набрав 58 очок та очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Динамо на чотири бали. В активі Чорноморця 29 балів та дев'ятий рядок.