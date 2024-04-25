Україна

Обидва матчі відбудуться на стадіоні Лівий берег.

Одеський Чорноморець на своєму офіційному сайті оголосив про перенесення місця проведення одразу двох поєдинків УПЛ із донецьким Шахтарем.

Матчі 12 та 27 туру української Прем'єр-ліги пройдуть на стадіоні Лівий берег під Києвом.

Перша зустріч відбудеться 1 травня о 13:00 за Києвом, а друга — 5 травня о 18:00.

"Ініціатор перенесення ігор Чорноморець. Ми вдячні керівництву донецького клубу, що в цьому питанні пішли нам на зустріч.

Причина зміни місця проведення ігор — складна логістика, що не сприяє якісній підготовці футболістів напередодні відповідальних матчів на фінішній прямій чемпіонату. Одеська команда за попереднім розкладом мала б таку мапу футбольних зустрічей: Ужгород — Одеса — Львів. Протягом 10 днів на команду чекали б майже 60 годин подорожей потягом.

Тому з міркувань ефективної і зручної логістики Чорноморець вирішив вступити в перемовини з суперником і прийшов до важливої згоди. За обопільним рішенням клубів організацією продажу квитків візьме на себе Шахтар. Всі залучені з продажу квитків кошти будуть направлені на підтримку Збройних сил України", – йдеться в повідомленні "моряків".

Після 24 ігор Шахтар набрав 58 очок та очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Динамо на чотири бали. В активі Чорноморця 29 балів та дев'ятий рядок.