Україна

Дмитро Михайленко розповів про футбол, який хоче демонструвати його команда.

Головний тренер юнацької збірної України Дмитро Михайленко прокоментував підготовку своєї команди до майбутнього Євро-2024, а також розповів про цілі для своїх підопічних.

"Перш за все я хочу підкреслити — ми все робимо для того, щоб наші гравці долучилися до лав першої збірної. Ми намагаємося грати в сучасний футбол — такий, в який грає національна команда. Націлюємо виконавців передусім на те, щоб вони не хвилювалися, не боялися робити помилки та грали в сучасний футбол.

Ми повинні діяти з позиції сили, навіть якщо ми граємо проти дуже хорошого супротивника, не боятися, не притискатися до своїх воріт, а намагатися нав'язувати свою силу, свою волю супернику. Грати в пас, від своїх воріт виходити через комбінації, створювати більшість, грати між лініями, багато загрожувати воротам. І якщо противник володіє м'ячем, то бути активним, не боятися пресингувати його якомога вище, і якщо він проходить нас — швидко повертатися за лінію м'яча.

Суперники на Євро-2024? Я бачив тільки одну збірну — команду Італії, коли ми готувалися до матчу зі Швейцарією. Пам'ятаю її — італійці грали з великою перевагою, але поступилися — 0:1. Це я хочу сказати, що з усіма можна грати й усіх можна перемагати.

Як уболівальник я був на поєдинку Італія U-17 — Україна U-17 гравців 2006 року народження на Кіпрі. Хоча італійці тоді перемогли, там не було футболістів, які б переважали наших. Вони виграли лише за рахунок тактики, більш розумних дій на останніх 25-ти метрах поля та чіткої гри в обороні. Але це не була команда, яка мала велику перевагу. Звичайні футболісти, які багато уваги приділяють тактиці, — Італія така.

Що стосується Норвегії, то пройшли часи, коли вона грала в примітивний футбол. Зараз норвежці змінюють підхід до юнаків і грають атлетично й комбінаційно. Нам уже доводилося зустрічатися з Норвегією, і суперник демонстрував дуже гідний рівень. Там багато гравців провідних європейських клубів, тому це буде гідний супротивник.

Щодо нашого вдосконалення, то покращити слід багато чого. Але потрібно ставити перед собою максимальну мету й вимагати від усіх гравців повної віддачі. Треба спробувати спочатку вийти до півфіналу, а далі націлюватимемося на щось більше", - наводить слова Михайленка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, свій перший матч на Євро-2024 Україна проведе проти Північної Ірландії. Гра відбудеться 15 липня. Потім будуть ігри з Норвегією (18 липня) та Італією (21 липня).