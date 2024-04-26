Україна

Чорноморець вже завтра зустрінеться з Минаєм.

Правий вінгер Чорноморця Зігі Бадібанга поспілкувався з пресслужбою УПЛ перед матчем проти Минаю у 26 турі.

Спочатку, бельгієць прокоментував домашню поразку одеситів Кривбасу (2:1) у минулому турі чемпіонату України.

"Особисто я почуваюся погано. Чому? Бо ми не виграли цей матч", — сказав він.

Бадібанга також поділився враженнями від виступів майбутнього суперника.

"Я бачив 3-4 останніх матчі закарпатської команди. Можу зазначити, що Минай — дуже хороша команда", — заявив 32-річний гравець.

Вінгер додав, що Чорноморець намагатиметься завершити поточну кампанію так високо у турнірній таблиці, наскільки це можливо.

"У нас були хороші ігри і ми збираємося показати свій максимум на фініші цього сезону", — зазначив Зігі.

Протягом нинішньої кампанії Бадібанга взяв участь у 20 матчах "моряків" у всіх турнірах, відзначившись голом і 4 асистами.

Нагадаємо, поєдинок Минай — Чорноморець відбудеться завтра, 27 квітня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 13:00 за київським часом.