Україна

Дивіться онлайн-трансляцію матчу 26 туру української Прем'єр-ліги.

Сьогодні, 27 квітня, відбудеться матч двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та київське Динамо.

Матч пройде на стадіоні Дніпро-Арена в Дніпрі. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Юрій Іванов, а за систему VAR відповідатиме Олександр Омельченко.

Онлайн-трансляція:

Після 25 ігор Дніпро-1 набрав 45 очок і посідає четверте місце в УПЛ, тоді як у Динамо Київ 54 балів після 24 матчів та другий рядок відповідно.

Слідкуйте за текстовою трансляцією матчу Дніпро-1 — Динамо Київ.