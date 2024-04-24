Україна

Всі матеріали передані до КДК.

УАФ на своєму офіційному сайті оголосила, що провела службове розслідування за фактом можливого маніпулювання результатом матчу 16 туру української Прем'єр-ліги між Минаєм та київським Динамо, який пройшов 17 квітня 2024 року.

"За повідомленням голови Служби внутрішніх розслідувань протиправної поведінки учасників футбольних змагань УАФ Андрія Давиденка, згідно з Кодексом етики і чесної гри 16 квітня 2024 року було відкрито службове розслідування за фактом можливого впливу (маніпулювання) на результат матчу 16 туру УПЛ сезону-2023/24 Минай — Динамо, що відбувся 17 квітня 2024 року.

Превентивними заходами було попереджено вплив (маніпулювання) на результат матчу. В подальшому в межах службового розслідування здійснено відрядження в розташування ФК Минай та зібрані дані та свідчення, які стосуються справи. Зокрема, опитані представники ФК Минай та представник третьої сторони.

Всі матеріали будуть передані до комітету з етики та чесної гри", - йдеться у заяві УАФ.

Раніше Минай заявив, що провів службове розслідування та клуб не має жодних підстав для звинувачення футболістів у нечесній грі.