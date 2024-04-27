Україна

Захисник Минаю висловився щодо ситуації, коли його та Євгена Скибу намагалися залучити до того, щоб зробити матч проти Динамо договірним.

Напередодні перенесеного матчу 16-го туру української Прем'єр-ліги між Минаєм та Динамо, який завершився перемогою киян із рахунком 3:1, гравцям закарпатського клуба Дмитру Нємчанінову та Євгену Скибі надійшла пропозиція здати цей поєдинок за грошову винагороду у розмірі 5 тисяч доларів США кожному.

34-річний Нємчанінов, який відмовився від цієї пропозиції від третіх осіб, поділився власною думкою щодо цього інциденту.

"Події, що трапилися впродовж тижня, впливають на команду. Ти не можеш заплющити очі та не читати пресу. Досі телефонують журналісти, розпитуючи як саме це відбулося. У нас клуб дав пояснення і намагається співпрацювати з усіма виконавчими органами УАФ. І буде працювати надалі.

Найгірше, що в такий час є такі люди, про яких, думаю, всі знають. Треба викорінювати повністю, тому що таке зло – це пухлина для українського футболу. Люди, якісь треті сторони виходять на гравців, тренерів чи когось іншого і пропонують таким способом, я вважаю, вчинити злочин", — сказав Дмитро Нємчанінов для УПЛ ТБ.

Раніше повідомлялося, що УАФ провела службове розслідування щодо можливого маніпулювання результатом матчу Минай — Динамо.