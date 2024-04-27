Україна

Форвард рівненської команди поділився своїми думками перед грою з Рухом.

Нападник рівненського Вереса Микола Гайдучик прокоментував майбутній матч УПЛ проти львівського Руху.

"Рух — це сильна у фізичному плані команда. Молода команда, яка чудово грає у єдиноборствах.

Ми на кожну гру готуємось з максимальною концентрацією. У матчі із Дніпром-1 ми були засмучені, тому що втратили два очки.

Ми у кожній грі налаштовуємося тільки на перемогу, тому Оболонь була не винятком. Забитий гол — це приємний бонус до нашої перемоги над суперником. Радий що мій гол допоміг команді перемогти.

Своїм ігровим тонусом я задоволеним. Звичайно, хочеться покращувати статистику голів, які будуть допомагати команді здобувати перемоги у матчах.

Шанси Вереса на збереження місця в УПЛ? Як я вже казав, ми виходимо на кожну гру тільки за перемогою. Кожен з гравців нашої команди віддає всі сили на полі щоб наша команда продовжувала грати в УПЛ. Відтак, у нас попереду шість фіналів", — наводить слова Гайдучика прес-служба УПЛ.

Нагадаємо, матч Рух — Верес відбудеться сьогодні, 27 квітня, о 18:00 за Києвом.