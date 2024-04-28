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Керманич Руху прокоментував перемогу над Вересом.

Львівський Рух напередодні в рамках двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги на власному полі здолав рівненський Верес.

Рух — Верес 3:1 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Віталій Пономарьов прокоментував виступ власних підопічних.

"Ми зіграли два різних тайми й перша половина гри нам зовсім не вдалась. Можна сказати, що це чи не найгірший тайм Руху у сезоні. У перерві тренерський штаб та команда внесли корективи в гру і хлопці в другій половині матчу зіграли якісно.

Було багато вболівальників і не можна так грати вдома, як ми провели перший тайм, але вони змогли виправити ситуацію.

Спочатку ми програвали багато боротьби, не було спортивної агресії у наших діях. Мабуть, я не зовсім вдало обрав стартовий склад.

У старті вийшли дві "десятки" — Таллес та Олег Федор, Пастух грав опорником. Тоді як команда програвала підбирання. Утім, Денис Підгурський раніше був травмований, тож ми не ризикнули випустити його з перших хвилин. Він не так довго тренувався у загальній групі, тому Денис вийшов на поле лише у другому таймі.

Після цього в нашій грі з’явився баланс і команда почала грати в той футбол, який ми пропагуємо. Зокрема, був швидкий перехід з оборони в атаку, гра була інтенсивнішою.

Автогол Слюбика — нещасний випадок. Богдан не винний у тому пропущеному голі. В тому епізоді загалом команда зіграла невдало. Слюбик провів цей матч на хорошому рівні. Я подякував йому та решті гравців за продемонстрований характер.

Ярослав Карабін на дуже високому рівні проводить весняну частину сезону. На жаль, близько місяця він пропустив через операцію — йому вирізали апендицит.

Дуже добре, що це не позначилось на його фізичних та ігрових кондиціях. Ярослав провів хороший матч і на сьогодні Карабін — гравець стартового складу, який заслуговує на це своєю якісною грою.

Приємно, що Рух переміг у День Львова, але перемоги потрібно здобувати незалежно від дати. Ми граємо для вболівальників і вони повинні йти зі стадіону задоволеними.

Глядачі бачать, як футболісти віддаються на полі і ще раз скажу — я вдячний хлопцям за те, що вони якісно провели другий тайм і виграли", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух зіграє в гостях у Олександрії.