Україна

Завершився четвертий поєдинок 26 туру чемпіонату України.

У рамках двадцять шостого туру української Прем'єр-ліги-2023/24 львівський Рух приймав рівненський Верес на Арені Львів.

Гості вийшли вперед у першому таймі завдяки автоголу Слюбика. По перерві захисник господарів поля відзначився вдруге, цього разу забивши вже у ворота суперника. Пізніше Таллес вивів Рух вперед, а Карабін подвоїв перевагу своєї команди.

Більше команди не забивали, тож фінальний свисток зафіксував домашню перемогу колективу Віталія Пономарьова. Тепер від четвертого у турнірній таблиці чемпіонату Дніпра-1 львів'ян відділяє всього один заліковий бал.

Рух — Верес 3:1

Голи: Слюбик, 48, Таллес, 59, Карабін, 65 — Слюбик, 30 (автогол)

Рух: Ледвій — Сич, Слюбик (Слюсар, 85), Холод, Роман — Пастух — Федор (Підгурський, 58), Таллес (Притула, 76) — Квасниця (Лях, 85), Карабін, Плюман (Руніч, 58)

Верес: Когут — Балан, Кучеренко (Банада, 74), Сезар Да Сілва, Шевченко (Шарай, 68) — Кучеров, Курко — Морозко, Дахновський (Шастал, 68) — Яго (Годя, 74), Гайдучик (Сміян, 79)

Попередження: Таллес — Дахновський, Яго