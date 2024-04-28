Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 27 квітня 2024 року.

У рамках 26-го туру української Прем’єр-ліги львівський Рух у вольовому стилі переграв рівненський Верес.

Команда Віталія Пономарьова провалила перший тайм зустрічі, і в підсумку автогол захисника Слюбика зумовив її поразку до перерви.

Але на другу половину матчу вийшов уже геть інший Рух і в підсумку натхнені "жовто-чорні" перевернули хід подій у протистоянні одразу трьома голами.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рух — Верес у рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:

Рух — Верес 3:1

Голи: Слюбик, 48, Таллес, 59, Карабін, 65 — Слюбик, 30 (автогол)

Рух: Ледвій — Сич, Слюбик (Слюсар, 85), Холод, Роман — Пастух — Федор (Підгурський, 58), Таллес (Притула, 76) — Квасниця (Лях, 85), Карабін, Плюман (Руніч, 58)

Верес: Когут — Балан, Кучеренко (Банада, 74), Сезар Да Сілва, Шевченко (Шарай, 68) — Кучеров, Курко — Морозко, Дахновський (Шастал, 68) — Яго (Годя, 74), Гайдучик (Сміян, 79)

Попередження: Таллес — Дахновський, Яго