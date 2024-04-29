Форвард Руху прокоментував перемогу над Вересом.
Ярослав Карабін, фото ФК Рух Львів
29 квітня 2024, 07:40
Львівський Рух у рамках двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги на власному полі здолав рівненський Верес.
Рух — Верес 3:1 Відео голів та огляд матчу
Після завершення гри нападник "жовто-чорних" Ярослав Карабін, на рахунку якого гол та гольова передача, прокоментував виступ команди.
"Рух програвав боротьбу в першій половині матчу і в наших діях не було спортивної агресії. Ми програли також підбір м’яча та проводили мало атак. У перерві нам на цьому наголосили і тренери сказали, що слід агресивніше діяти попереду. Команда так і зробила та перемогла.
У другому таймі вже футболісти Руху першими опинялись на м’ячі та почали краще грати в єдиноборствах. Нам удалось провести кілька хороших контратак, коли суперник не встигав за нами та не був готовий до такого.
Під час першого гола, який забила команда, хлопці добре поборолись у штрафному майданчику і Богдан Слюбик зумів удало завершити цю атаку. А з Таллесом ми тренуємо різні комбінації і нам вдалось відтворити одну з таких у грі — він має хороший дальній удар, який знову всім продемонстрував.
Завжди хочеться забивати, незалежно від того, скільки часу ти проводиш на полі. Так, я пропустив кілька матчів через проблеми зі здоров’ям, але кілька тижнів самостійно займався разом з тренером і зараз перебуваю в оптимальних кондиціях. Задоволений, що вдалося здобути позитивний результат.
Удячний вболівальникам за підтримку — їхня присутність додає енергії та мотивації. Хочеться нестись в атаку, забивати якомога більше голів та здобувати перемогу, що нам і вдалось", — заявив український виконавець.
У наступному турі львівський Рух зіграє в гостях у Олександрії.