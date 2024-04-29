Захисник Руху прокоментував перемогу над Вересом.
Богдан Слюбик, фото ФК Рух Львів
29 квітня 2024, 08:00
У рамках двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги львівський Рух на власному полі здолав рівненський Верес.
Рух — Верес 3:1 Відео голів та огляд матчу
Після завершення гри захисник "жовто-чорних" Ярослав Карабін, на рахунку якого гол та автогол у цій грі, прокоментував виступ команди.
"Верес нас не здивував. Ми знали, що це сильний суперник, який вже відбирав очки у лідерів чемпіонату. Рух був готовий до важкої гри.
Спершу нам не все вдавалось, але в другій половині матчу ми почали демонструвати свій звичний футбол та здобули перемогу.
У епізоді з автоголом я хотів перервати подачу, але, на жаль, невдало влучив по м’ячу і він полетів у сітку наших воріт. У перерві відбулась серйозна розмова і ми зробили правильні висновки. Команда була заряджена на те, щоб змінити хід матчу і нам це вдалось", — заявив український виконавець.
У наступному турі львівський Рух зіграє в гостях у Олександрії.