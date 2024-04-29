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Захисник Руху прокоментував перемогу над Вересом.

У рамках двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги львівський Рух на власному полі здолав рівненський Верес.

Рух — Верес 3:1 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри захисник "жовто-чорних" Ярослав Карабін, на рахунку якого гол та автогол у цій грі, прокоментував виступ команди.

"Верес нас не здивував. Ми знали, що це сильний суперник, який вже відбирав очки у лідерів чемпіонату. Рух був готовий до важкої гри.

Спершу нам не все вдавалось, але в другій половині матчу ми почали демонструвати свій звичний футбол та здобули перемогу.

У епізоді з автоголом я хотів перервати подачу, але, на жаль, невдало влучив по м’ячу і він полетів у сітку наших воріт. У перерві відбулась серйозна розмова і ми зробили правильні висновки. Команда була заряджена на те, щоб змінити хід матчу і нам це вдалось", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух зіграє в гостях у Олександрії.