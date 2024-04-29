Півзахисник Руху прокоментував перемогу над Вересом.
Таллес Бренер, фото ФК Рух Львів
29 квітня 2024, 08:20
У домашньому поєдинку в рамках двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги львівський Рух здолав рівненський Верес.
Рух — Верес 3:1 Відео голів та огляд матчу
Після завершення гри захисник "жовто-чорних" Ярослав Карабін, на рахунку якого видовищний гол, прокоментував виступ команди.
"У першому таймі гра нам не вдавалась і ми діяли трохи невпевнено. Утім, у перерві відбулась серйозна розмова у роздягальні й команда зрозуміла, що потрібно змінити.
Рух вийшов з інакшим настроєм на другий тайм і нам одразу вдалось забити голи та виправити ситуацію.
Я чекав свого моменту, адже знав що буде нагода пробити по воротах. Карабін чудово зіграв у тому епізоді, він — молодець! Ярослав відібрав м’яч у суперника, поборовся до кінця та віддав хороший гольовий пас, а мені вже вдалось влучити у дев’ятку.
Гравці Руху розуміють, що ми представляємо Львів і хочемо здобувати позитивний результат для наших вболівальників. Чудово, що нам вдалось перемогти у День міста і подарували яскраві емоції глядачам", — заявив бразильський виконавець.
У наступному турі львівський Рух зіграє в гостях у Олександрії.