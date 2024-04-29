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Півзахисник Руху прокоментував перемогу над Вересом.

У домашньому поєдинку в рамках двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги львівський Рух здолав рівненський Верес.

Рух — Верес 3:1 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри захисник "жовто-чорних" Ярослав Карабін, на рахунку якого видовищний гол, прокоментував виступ команди.

"У першому таймі гра нам не вдавалась і ми діяли трохи невпевнено. Утім, у перерві відбулась серйозна розмова у роздягальні й команда зрозуміла, що потрібно змінити.

Рух вийшов з інакшим настроєм на другий тайм і нам одразу вдалось забити голи та виправити ситуацію.

Я чекав свого моменту, адже знав що буде нагода пробити по воротах. Карабін чудово зіграв у тому епізоді, він — молодець! Ярослав відібрав м’яч у суперника, поборовся до кінця та віддав хороший гольовий пас, а мені вже вдалось влучити у дев’ятку.

Гравці Руху розуміють, що ми представляємо Львів і хочемо здобувати позитивний результат для наших вболівальників. Чудово, що нам вдалось перемогти у День міста і подарували яскраві емоції глядачам", — заявив бразильський виконавець.

У наступному турі львівський Рух зіграє в гостях у Олександрії.