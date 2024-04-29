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Керманич Вересу прокоментував поразку від Руху.

У домашньому поєдинку в рамках двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги львівський Рух здолав рівненський Верес.

Рух — Верес 3:1 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри виконувач обов’язки головного тренера "червоно-чорних" Олег Шандрук прокоментував виступ команди.

"Це — найбільш жахливий другий тайм у нашому виконанні у весняній частині сезону. Важко дати справді об’єктивну оцінку одразу після гри. Але в таких поєдинках, коли є хороший тайм, коли ми маємо перевагу в рахунку, команда повинна надійніше грати перед власними воротами.

Дуже хочу передивитись перший пропущений гол. Не можу зараз сказати, хто зробив основну помилку в тому епізоді, Ми 100% не дограли той епізод. Плюс — питання, чи міг Богдан Когут вийти на цей м'яч.

Другий гол — це теж наша помилка. У Руха є індивідуально сильні виконавці, які за таке карають. Повторюсь — після вдалого першого тайму так грати в другому не можна.

Звісно, ми хотіли перемогти. Нам потрібні очки. Навіть нічиї нас уже можуть не врятувати. Тому ми змушені грати активно. Звичайно, дотримуючись наших принципів гри в обороні. Але ми маємо грати активно. Сьогодні після перерви цієї активності не було. Чому? Говоритимемо про це з командою.

Щодо замін — у перерві ми їх не робили, бо повністю контролювали гру в першому таймі. Але у футболі все передбачити неможливо. Гравці, які ідеально відіграли перший тайм, повністю провалили другий.

Можу лише вибачитись перед вболівальниками, які сьогодні приїхали до Львова нас підтримати", — заявив український фахівець.

У наступному матчі рівненський Верес зіграє в гостях у київського Динамо.