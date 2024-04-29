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Захисник Динамо прокоментував перемогу над Дніпром-1.

Київське Динамо в гостьовому матчі в рамках двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги обіграло дніпровський Дніпро-1.

Дніпро-1 — Динамо Київ 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "біло-синіх" Тарас Михавко прокоментував виступ власної команди.

"Ми хотіли перемогти. Важка гра, павза на тривогу, але ми знали, чого хочемо й досягли позитивного результату. Дуже важка гра, жарка погода, але виграли, тому всі раді.

У епізоді з пропущеним голом трохи не порозумілися. Я думав, що він випускає м’яч, тому виключився з епізоду. А нападник зачепився. Будемо працювати на тренуваннях, щоб у подальшому не припускатися подібних помилок. Звичайно, прикро, але головне, що виграли. Тому все добре.

Гуцуляк? Хороший кваліфікований нападник, викликається до збірної України. Проти таких нападників завжди важко грати. Але треба звикати.

Чомусь у першому таймі не могли ніяк знайти свою гру, але на другий налаштувалися, оскільки програвали, усі були заряджені, хотіли лише перемоги, і в підсумку досягли позитивного результату.

Звичайно, що після гола Ваната всі були раді, оскільки ця перемога дуже важлива для нас, оскільки продовжуємо боротися за чемпіонство. Тому й стільки емоцій було", — заявив український виконавець.

Наступний матч київське Динамо проведе вдома проти рівненського Вересу.