Україна

Ексфутболіст та колишній керманич збірної України завершив життєвий шлях.

Асоціація футболу Сумської області зранку 29 квітня 2024 року повідомила про трагічну звістку.

У віці 75 років помер колишній український футболіст та головний тренер збірної України (2012 – 2016) Михайло Фоменко.

ЗМІ повідомляють, що це сталось о 7 ранку.

За життя український захисник та півзахисник виступав у складі Спартака Суми, луганської Зорі та київського Динамо.

Після завершення ігрової кар’єри працював асистентом головного тренера "біло-синіх", після чого очолював чернігівську Десну, Кривбас, Гурію Ланчхуті, збірну Іраку, Явір, київське Динамо, рівненський Верес, збірну Гвінеї, ЦСКА Борисфен, харківський Металіст, ЦСКА Київ, запорізький Металург, сімферопольську Таврію та національну збірну України.

Фоменко був майстром спорту міжнародного класу, Заслуженим майстер спорту СРСР, заслуженим тренером України та Грузії, заслуженим працівником фізичної культури і спорту України та почесний громадянином міста Суми.

Михайло Іванович народився в селі Мала Рибиця на Сумщині.

У складі Динамо Київ Фоменко в якості гравця тричі ставав чемпіоном СРСР, двічі вигравав Кубок СРСР, брав Кубок володарів Кубка УЄФА та Суперкубок УЄФА.

У складі збірної СРСР ставав срібним призером Євро-1972, бронзовим призером Олімпіади-1976.

У 1993 вже в якості тренера він привів Динамо до першого чемпіонства в новітній історії України та виграв Кубок України. У 2001 вийшов до фіналу Кубка України на чолі ЦСКА Київ.

Із збірною України Михайло Іванович брав участь на Євро-2016, після чого завершив професійну діяльність.