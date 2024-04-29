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Голкіпер Дніпра-1 прокоментував поразку від Динамо Київ.

Дніпровський Дніпро-1 поступився київському Динамо в домашньому матчі в рамках двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги.

Дніпро-1 — Динамо Київ 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри воротар СК Євген Волинець прокоментував виступ власної команди.

"Звісно, що засмучені, тому що ми вже багато ігор не можемо виграти, тим паче, що ми часто пропускаємо на останніх хвилинах, коли вже, можна сказати, що все йде до перемоги.

Звісно, що прикро, дуже прикро, але треба готуватися до наступних ігор.

Епізод із першим голом? Ванат ударив мене по руці. Але я не арбітр. Арбітр вирішив так, і я нічого не можу з цим зробити", — заявив український виконавець.

Наступний матч дніпровський Дніпро-1 проведе вдома проти криворізького Кривбасу.