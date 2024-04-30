Україна

Вихованець Динамо дебютував у турнірі майже 9 років тому.

Домашній матч проти Ворскли у 26 турі УПЛ був ювілейним для лівого захисника Полісся Богдана Михайліченка, передає офіційний сайт турніру.

Полісся — Ворскла 1:0 Відео голу та огляд матчу 29.04.2024

Повідомляється, що на рахунку 27-річного українця тепер 100 поєдинків в УПЛ. Дебютував у чемпіонаті він у травні 2015 року, представляючи київське Динамо.

Ще 8 матчів захисник провів за Полісся, 16 — за Сталь (Кам'янське), 25 — за Шахтар і 50 — за Зорю. За даними transfermarkt, протягом цього часу він відзначився 3 голами і 8 асистами.

Нагадаємо, Михайліченко лише взимку цього року перебрався до Полісся. Динамо (Загреб) отримало за його трансфер 200 тисяч євро.