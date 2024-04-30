Україна

Незважаючи на безліч нулів, у цьому турі є, про що говорити та думати.

Насамперед, звичайно, висловлю найглибші співчуття всім близьким Михайла Фоменка. Ця людина стояла біля витоків незалежного українського футболу: він працював у першому в історії розіграші першої ліги (цікаво, чи багато хто зараз скаже точно територіальну приналежність клубу “Агротехсервіс”, який носив таку назву на початку дев'яностих? Суми, більше той колектив був відомий як “Автомобіліст”). Далі, звичайно, було Динамо – і Верес; була збірна України – та Борисфен. Була Таврія – і абсолютний жебрак у дев'яності Металіст. Михайло Іванович був справжнім фанатом своєї справи, не гидував нестатусними викликами – і більше за все любив працювати.

Таким ми його й запам'ятаємо.

Матч туру

Саркастичні оплески Шапаренка на адресу арбітра під кінець першого тайму ідеально підкреслили ступінь безсилля Динамо у першому таймі гри з Дніпром-1. У Максимова не було Пiхальонка та Філіппова, але це ніби тільки зробило тактичний розклад для тренера комфортнішим. Не треба щось пояснювати зіркам атаки, можна змусити пресингувати та працювати всю команду. До речі, сильно на допомогу в таких випадках і всі тривоги, з якими в Дніпрі останнім часом немає дефіциту: Дніпро-1 після чверті години мав більш ніж достатньо часу, щоб відпочити, відновитися і продовжити розпочате на другий захід.

Отже, Дніпро-1 пресингував одинадцятьма людьми – і в Динамо за весь перший тайм не вийшло абсолютно нічого. Ярмоленко повністю випав із гри, Шапаренко був ізольований, у Ваната за всю першу половину був один шанс, але він із такою нетиповою моделлю гри мав мало шансів його реалізувати – а без ляпу біля своїх воріт Динамо не обійшлося. Михавко та Попов займалися якоюсь нісенітницею, коли Гуцуляк перехопив далекий пас і без шансів розстріляв Бущана.

І хто б що не казав (як, наприклад, Кабаєв у флеш-інтерв'ю), переламати хiд матчу повноцінно Динамо у другому таймі не вдалося. Дніпро-1 мав би чудові шанси взяти всі три очки, стань результативними небезпечні удари Лєднєва та Пасіча. Але зіграти зовсім чисто команді Максимова не вдалося – Волинець дуже дарма зіграв на виході і лише дезорієнтував оборону – а в чемпіонські раунди позначився той самий фактор, що й у багатьох інших турах.

Вирішальну та дуже гарну гольову комбінацію організували Бражко, Супряга та Ванат. Двоє перших гравців вийшли на заміну – і про “джокерів” такої якості (хай Супряга і оживає лише у матчах між двома “Д”) Дніпро-1 і мріяти не може. Стратегія з найінтенсивнішим пресингом з перших хвилин зіграла проти господарів: з кожною хвилиною втома ставала все вищою, а Шовковський тим часом випускав нових і нових гравців. І, до речі, це пов'язано не лише з атакою: під час другого тайму травми зазнав Михавко, але Дячук зміг його замінити без втрати якості. У Дніпра-1 травма Сарапія та Сватка просто нокаутуючим чином позначилася б на грі команди.

Минулого сезону Дніпро-1 став другим – і міг бути цим незадоволеним, а Динамо стало четвертим. Цього ж сезону Динамо може розглядати друге місце як невдачу, а Дніпро-1 втрачає очки так часто, що й четвертому місцю має бути радий. Кривбас гарантував собі бронзу на 99,99%. Краплі, що залишилися, можна видобути в наступному турі, коли підопічні Вернидуба приїдуть на поле Дніпра-1. Нічия офіційно гарантує місце у топ-3, оскільки перший додатковий показник при рівності очок – це особисті зустрічі, а у першому колі Кривбас виніс сусідів по області 3:0. Втім, обидві команди зараз у такій формі, що Кривбасу логічно грати на полі “Дніпро-Арени” на перемогу.

Сейв туру

У пам'яті багатьох людей переможний гол Ваната став свого роду розв'язкою блокбастера: для когось щасливою, для кого трагічною. Але цей блокбастер мав сцену після титрів: на останніх хвилинах Бущан, який тільки-но повернувся до свого штрафного майданчика після святкування гола з командою, парирував складний удар Сарапія.

Прощання туру

Матч із Олександрією досить несподівано став останнім для Ярослава Вишняка на посаді головного тренера Колоса. Після виїзної перемоги над Ворсклою це точно не читалося – особливо коли у комплекті з цією відставкою приходить призначення тренера молодіжної команди. Але, мабуть, серія із нещодавнiх поразок мотивувала керівників команди з Ковалівки зробити оргвисновки.

Важливо: називати ці оргвисновки звільненням Вишняка категорично невірно. Ярослав Васильович переходить на посаду віце-президента клубу, в чому можна побачити підвищення. Що такого значущого у роботі тренера Колоса? Скільки у світі таких людей, які не рік і не два відпрацювали у вищій лізі, але не відбулися як тренери і зараз змушені у розквіті життєвих сил бути пенсіонерами: Сачко, Костишин, Кучер... А на менеджерській посаді можна працювати десятиліттями: не просто так же Даріо Срна від тренерської роботи бігає, як чорт від ладану.

Вишняк і працював на посаді тренера Колоса як менеджер, а не як людина, близька до ігор. Не зіпсувати, не провалитися, у жодному разі не ризикнути – і зміцнити, зміцнити, ще раз зміцнити захист. Йому треба віддати належне, клуб дуже довго тримав рівень, за якого йому не загрожував виліт. Це не можна недооцінювати: Ротань, якому роздали авансів, але який боротиметься за 12 місце, мабуть, до останнього туру, може підтвердити, Зоря з половиною молодіжної збірної України у складі – теж.

Ось тільки це зовсім не скасовує факту, що футбол Колоса було неможливо дивитися. Він, як дементор, висмоктував усю радість із кожного, хто включав його матчі. Одразу після оголошення про це рішення у паблік вийшов віце-президент Колоса Володимир Генінсон. Він сказав, що рішення про зміну Вишняка посади було обопільним, і додав: “Президент прагне грати в дуже гарний футбол, який у нас не дуже виходить”. Це ще м’яко кажучи...

Найближчим часом у Колосі відпрацює Олександр Поздєєв, який раніше працював у юнацькій команді. Таким чином, у Колосі навіть спостерігається якась ієрархія: Вишняк спочатку працював із молодіжною командою, потім із першою, зараз став віце-президентом – і зараз настав час отримувати підвищення Поздєєву. Головне, щоби для самого Колоса це не було ходінням по колу. Ті п'ять матчів, що залишилося провести до кінця сезону, означатимуть багато – і Поздєєв може як зберегти своє місце, так і поступитися його більш статусному фахівцеві. Генінсон зовсім недавно працював у зв'язці з Григорчуком.

Провал туру

Як би не просився Максимов та його підопічні, все-таки вони не найгірша команда туру навіть із цифрових. Металіст 1925 року приїхав у Кривий Ріг і подарував Вернидубу та компанії найпростішу перемогу в сезоні.

Тільки обережністю та увагою Кривбасу до календаря можна пояснити, чому 3:0 до перерви у другому таймі не трансформувалися у 5:0, 7:0, 10:0... Я в анонсі припускав безліч помилок команди Скрипника, але навіть я не очікував такої загальної інертності, коли суперник все забирає без бою. І, враховуючи, що до кінця сезону залишилося чотири тури, вже можна підбивати деякі підсумки по харківському клубу.

На зимову перерву Металіст 1925 йшов навіть над зоною перехідних матчів. Так, відриву від небезпечних місць не було, але у клубу з'явився суперамбітний власник: Володимир Носов, який зробив статки на криптовалютах. При цьому Носов дуже активний і, головне, успішний у соцмережах: навіть тепер, коли президент розмістив посилання на акаунт Металіста 1925 в опис своєї особистої сторінки, у нього в 11 разів більше (341 тисяча) передплатників, ніж у його клубу.

І, головне, президент справді сконцентрував на футболі більшу частину своєї медіаактивності. Інтерв'ю з гучними цитатами (“Мудрик чи Бекхем у “Металісті 1925”? Ось над цим ми зараз працюємо”, “Скрипник допоможе клубу гідно представляти Харків у ЛЧ”, “Здебільшого футбол у незалежній Україні розвивався як забавка, а ми будуємо бізнес”) ) привернули велику увагу, а примножили ії справжні зірки, які поповнили проект: тренер Скрипник, гравці Гармаш та Юрченко.

Біда в тому, що всі абсолютно всі дії Носова гранично дисонують з самим поняттям боротися за виживання. І навіть просто з дієсловом “боротися”: команда з величезним перекосом в атаку і з величезним недоопрацюванням у пресинг-діях знову і знову програє без боротьби. Натомість ролик за підписанням Гармаша дуже завірусився в інтернеті.

Скрипник – архітектор гарної гри, але він гранично не підходить для боротьби за умовне 13 місце. Про це багато хто не пам'ятає, але коли його команда вперше наблизилася до такого, його одразу ж звільнили. Це було у Вердері, який видав із українцем чудовий перший сезон, але у другому йшов на впевнений виліт. А Носов узяв Скрипника, щоб кинути його, як кажуть його в Англії, “в міксер” – гру, де всі рубаються за кожен міліметр простору.

У складі це проявляється ще яскравіше. Юрченко та Гармаш у грі, де навколо них дев'ять абсолютно заурядних гравців, не те що не приносять користі – вони... шкідливі. Просто Металіст 1925 був одним із найглухіших (поряд з Вересом) автобусів ліги, і два новачки, які при обороні зовсім не помічники, руйнують баланс. Зрозуміло, це працює і в інший бік: 9 людей заважають Юрченку та Гармашу виявити свої найкращі сторони.

Можливо, Носов, висловлюючись близькими йому реаліями, недооцінив складність першого рівня гри. Він подумав, що пара відомих гравців дозволять місце не нижче 12-го утримати, а влітку можна зібрати повний склад зірок. Але ліга у нас не така й слабка: ті ж таки Оболонь із ЛНЗ минулого сезону не пустили до вищої ліги Карпати. Зараз щось змінювати вже пізно, і, ймовірно, Носов втратить мінімум рік на першу лігу.

Хоча, чесно кажучи, є другий варіант. Можливо, що засновник криптобіржі думав, як привернути нову аудиторію, і вирішив попрацювати з вболівальникими як такими. Клуб вищої ліги з мільйонного міста, якому загрожувало банкрутство, чудово підійшов для цієї ідеї: за смішні для себе гроші Носов отримав безліч згадок про себе та свій проект. А далі не факт, що його взагалі щось цікавить. Про всяк випадок нагадаю, що Металіст 1925 ризикував припинити існування ще восени...

Сікан під кінець сезону “ввімкнувся”

Поки про інші команди, навіть із самого дна, хочеться говорити багато, і багато що все одно виявляється недомовленим, про Шахтарь говорити нічого. Він просто штампує перемоги, які за грою неймовірно впевнені. Буває, що із Зорею гра довго не конвертується в результат (та й за підсумком: награли, як мінімум у домашньому матчі, на розгром), але на полі ЛНЗ “гірники” зняли всі питання дуже-дуже заздалегідь.

Утвердився в амбіціях на місце основного форварда Сікан. В останніх восьми матчах у нього сім голів, причому немає навіть жодного дубля: Данило “розподілив” на всіх суперників, окрім Руха, строго по одному м'ячу. Перед розв'язкою сезону така форма форварда може стати вирішальним чинником у чемпіонських перегонах – та й Келсі остаточно виявився у цьому Шахтарі зайвим.

“Догравачі” — пляма на репутації всієї ліги

Ворскла програла вп'яте в останніх шести матчах, Чорноморець – втретє поспіль. Минай, звичайно, сильно додав, навесні це одна з найкращих команд ліги – але йому було, м'яко кажучи, нескладно проявити себе проти суперника, який не проти поразки.

Я, звичайно, не звинувачую жодну з команд у корупції. Більше того, я майже не сумніваюся, що всі результати і цього туру, і всіх попередніх у сезоні УПЛ спортивні (а от з нижчими лігами можуть бути сумніви). Але просто таке життя всіх футбольних людей у нашій країні: не вилетіли, до вершин не дісталися – про локальні успіхи можна не думати. Григорчук, повторюся, думками може бути вже не в Чорноморці, Долганський може заздалегідь знати, що наступного сезону Ворсклу тренувати вже не буде – і на виході, що маємо, то маємо.

“Догравання” можуть мати і інший характер. Колос та Олександрія, виходячи на поле, вже знали, що Верес та Чорноморець програли, а Оболонь зіграла внічию. Відповідно, нічиєю команди не погіршували своїх позицій – і не форсували події. Зоря теж не могла не розуміти, що нічиєю зберігає “+5” від Оболоні, на одне очко збільшує відрив від Вереса та Металіста 1925 – і як мінімум наприкінці не загострювала (хоча, треба віддати належне, вона на початку гри створила дуже багато і мала перемагати).

Загалом, в УПЛ мало добрих тактиків, але дуже багато блискучих стратегів. Ось тільки лігу на тлі цього ніхто не хоче дивитися. На матч Зорі – у Києві, проти київської команди, в ідеальну погоду, вдень неділі – прийшло лише 305 людей. Клуб навіть не вичерпав дуже скромнішу квоту у п'ятсот людей на матчі.

Гол туру

Рух все ближче та ближче до єврокубків. У матчі з Вересом вдалося впоратися з нефартом: гості повели лише завдяки рикошету після удару Гайдучика. Нічого, переламали хід матчу, змели суперника лавиною атак – і переможний гол Таллеса вийшов дуже гарним.

Збірна туру

Тренер: Шовковський (Динамо)