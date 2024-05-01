Україна

Бразилець уразив ворота Чорноморця у перенесеному матчі 12 туру УПЛ.

У перенесеному поєдинку дванадцятого туру української Прем'єр-ліги-2023/24 Чорноморець номінально приймає Шахтар.

Вже на 3-й хвилині протистояння гості вийшли вперед завдяки голу центрального півзахисника Марлона Гомеса, який завершив подачу кутового з лівого флангу від Судакова на ближній. Для нього це був перший результативний удар за "гірників".

Сьогоднішня поява саме у старті Шахтаря також є дебютною для 20-річного бразильця.

На цьому півзахисник не зупинився і вже на 16-й хвилині відзначився вдруге, розстрілявши праву дев'ятку воріт Чорноморця. Завдяки цьому голу колектив Маріно Пушича знову вийшов вперед.

Нагадаємо, Марлон Гомес приєднався до Шахтаря взимку цього року. За нього "гірники" віддали бразильському Васко да Гама 12 мільйонів євро, тоді як ще 4 млн команда може отримати в якості бонусів.

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