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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та рівненський Верес.

Київське Динамо та рівненський Верес зіграють поміж собою перенесений матч п'ятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського.

Олександр Шовковський, після перемоги над дніпровським Дніпром-1 (2:1), залучив до стартового складу Караваєва та Дубінчака на фланги оборони, тоді як Бражко повернувся до опорної зони, а Волошин зіграє на правому фланзі півзахисту.

Олег Шандрук, на тлі поразки від львівського Руху (1:3), використав із перших хвилин Ющищина в рамці воріт, тоді як Гакман, Мельник, Вовченко та Сміян складатимуть оновлену лінію захисту, Банада та Кльоц розташуються в опорній зоні, а Шастал, Кухарук та Шарай зіграють у лінії атакувальних півзахисників.

Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак — Бражко — Волошин, Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Шепелєв, Андрієвський, Малиш, Діалло, Сирота, Царенко, Беніто, Пономаренко.



Верес: Ющишин — Гакман, Мельник, Вовченко, Сміян — Банада, Кльоц — Шастал, Кухарук, Шарай — Гайдучик.

Запасні: Когут, Кулик, Балан, Кучеренко, Жуліо Сезар, Шевченко, Курко, Кучеров, Дахновський, Годя, Шестаков, Світюха.



Гра Динамо Київ — Верес почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.