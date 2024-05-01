Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 1 травня 2024 року.

У перенесеному матчі 12 туру УПЛ-2023/24 Чорноморець номінально приймав Шахтар і розгромно поступився йому, зазнавши четвертої поспіль поразки у турнірі.

"Гірники" досить швидко вийшли вперед завдяки голу Марлона Гомеса. Бразильський півзахисник вже невдовзі відзначився вдруге, відповівши на гол Зігі Бадібанги. Ще до перерви Марлон Гомес встиг оформити хет-трик. У другій половині зустрічі гості довели рахунок до розгромного завдяки результативному удару Шведа — його гол виявився останнім у поєдинку. Вже у неділю, 5 травня, команди зустрінуться знову, але господарями поля будуть вже підопічні Маріно Пушича.

До вашої уваги відео найкращих моментів перенесеного матчу Чорноморець — Шахтар у 12 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Чорноморець — Шахтар 1:4

Голи: Бадібанга, 12 — Марлон, 3, 16, 41, Швед, 65



Чорноморець: Варакута — Путря (Альваренга, 78), Васильєв, Салюк (Ієде, 75), Єрмаков — Авагімян (Кузик, 66), Шпорн, Брагару — Бадібанга, Бойчук (Зе, 65), Штогрін (Гучек, 46)



Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові — Криськів (Назарина, 81) — Зубков (Швед, 64), Марлон (Степаненко, 63), Судаков, Кевін (Егіналду, 64) — Сікан (Траоре, 64)



Попередження: Васильєв, Шпорн — Бондар, Матвієнко