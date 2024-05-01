Вінгер Динамо обійшов у рейтингу Андрія Воробея.
Андрій Ярмоленко, фото Динамо
01 травня 2024, 17:30
У перенесеному матчі п'ятого туру української Прем'єр-ліги-2023/24 київське Динамо приймало рівненський Верес.
На 40-й хвилині зустрічі правий вінгер киян Андрій Ярмоленко відкрив рахунок. Для нього цей гол був 106-м за час виступів у чемпіонатах України.
Таким чином, 34-річний українець обійшов у списку найкращих бомбардирів в історії турніру екснападника Шахтаря, Дніпра, Металіста та Арсеналу Андрія Воробея.
З урахуванням завершеного поєдинку з Вересом (3:0), на рахунку Ярмоленка 7 голів і 4 асисти у 17 матчах Динамо у всіх турнірах поточного сезону.