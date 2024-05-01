Україна

В. о. керманича Вереса висловився про розгромну поразку від Динамо у перенесеному матчу УПЛ.

У рамках перенесеного матчу п'ятого туру української Прем'єр-ліги київське Динамо здобуло розгромну перемогу над рівненським Вересом із рахунком 3:0.

Виконувач обов‘язки головного тренера Вереса Олег Шандрук поділився враженнями від результату цього протистояння.

"У матчі з Динамо ми вдалися до певної кадрової ротації. Хлопці, які мали менше ігрової практики у попередніх поєдинках, заслуговували на свої хвилини на полі. Загалом, усі хлопці сьогодні — молодці. Хоча, рахунок — болючий для нас.

Щодо першого пропущеного голу, який багато у чому був вирішальним - той момент ще потрібно переглядати. Перше враження після розмови з командою — проблема була у стінці.

Вболівальники, які дивилися гру — бачили, що сьогодні в нас була справді хороша контргра. Були моменти, напівмоменти. Не вистачило якості у фінальній третині поля.

Попри не дуже хороший рахунок, гру оцінюю позитивно. Побачив багато позитиву у нашому виконанні перед дуже важливою грою з Минаєм.

Завтра до занять у загальній групі вже повертається Марко Мрвальєвич. Денис Янаков — поки ні. Чи зможуть вони зіграти з Минаєм — поки невідомо. Це покаже тренувальний процес.

Ми розуміємо, наскільки важлива для нас гра з Минаєм. Вже відзавтра команда буде максимально концентруватися саме на цьому поєдинку. Також, запрошую у понеділок на гру вболівальників. Для нас дуже важлива їхня підтримка", — цитує слова Олега Шандрука офіційний сайт Вереса.

Дивитися відео голів та огляд матчу Динамо Київ — Верес ви можете на Football.ua.