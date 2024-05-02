Україна

Матчі пройдуть 29 травня та 2 червня.

У Будинку футболу відбулося жеребкування матчів плей-оф за право участі в українській Прем'єр-лізі у сезоні-2024/25. Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

Згідно з регламентом чемпіонатів України, у матчах плей-оф зіграють команди, які фінішують на 13 та 14 місцях у турнірній таблиці УПЛ, та клуби, які посядуть третє та четверте місця у Першій лізі.

Перші матчі пройдуть у середу, 29 травня:

4 команда Першої ліги — 13 команда УПЛ

14 команда УПЛ — 3 команда Першої ліги

Матчі у відповідь заплановані на неділю, 2 червня:

13 команда УПЛ — 4 команда Першої ліги

3 команда Першої ліги — 14 команда УПЛ

На даний момент 13 та 14 місця в УПЛ займають Оболонь та Верес, а безпосередньо вилітають Минай та Металіст 1925. У Першій лізі лідирують Карпати та Інгулець, а третє та четверте місця займають Лівий берег та Епіцентр.