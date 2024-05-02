Україна

Керманич Вересу прокоментував поразку від Динамо Київ.

Рівненський Верес напередодні поступився київському Динамо в перенесеному гостьовому матчі п’ятого туру української Прем’єр-ліги.

Динамо Київ — Верес 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри виконувач обов’язків головного тренера "червоно-чорних" Олег Шандрук прокоментував виступ власної команди.

"У матчі з Динамо ми вдалися до певної кадрової ротації. Хлопці, які мали менше ігрової практики у попередніх поєдинках, заслуговували на свої хвилини на полі. Загалом, усі хлопці сьогодні — молодці. Хоча, рахунок — болючий для нас.

Щодо першого пропущеного голу, який багато у чому був вирішальним — той момент ще потрібно переглядати. Перше враження після розмови з командою — проблема була у стінці.

Уболівальники, які дивилися гру, бачили, що сьогодні в нас була справді хороша контргра. Були моменти, напівмоменти. Не вистачило якості у фінальній третині поля.

Попри не дуже хороший рахунок, гру оцінюю позитивно. Побачив багато позитиву у нашому виконанні перед дуже важливою грою з Минаєм.

Завтра до занять у загальній групі вже повертається Марко Мрвальєвич. Денис Янаков — поки ні. Чи зможуть вони зіграти з Минаєм — поки невідомо. Це покаже тренувальний процес.

Ми розуміємо, наскільки важлива для нас гра з Минаєм. Уже відзавтра команда буде максимально концентруватися саме на цьому поєдинку. Також, запрошую у понеділок на гру вболівальників. Для нас дуже важлива їхня підтримка", — заявив український фахівець.

Наступний матч рівненський Верес проведе вдома проти закарпатського Миная.